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Тренер ЦСКА Николич назвал главным качеством полузащитника Кисляка скромность

Тренер ЦСКА Николич назвал главным качеством полузащитника Кисляка скромность

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после победы над петербургским "Зенитом" в финале Пути РПЛ Кубка России заявил, что полузащитник Матвей Кисляк добирается на тренировки на общественном транспорте.

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