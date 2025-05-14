Тренер ЦСКА Николич назвал главным качеством полузащитника Кисляка скромность

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после победы над петербургским "Зенитом" в финале Пути РПЛ Кубка России заявил, что полузащитник Матвей Кисляк добирается на тренировки на общественном транспорте.
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