В Москве на Дубровской улице водитель сбил мотоциклиста

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля, выполняя поворот, сбил мотоциклиста на первой Дубровской улице в Москве, следует из записи видеокамер, опубликованных в канале столичного департамента транспорта в "Максе".
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