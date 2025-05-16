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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Экономист рассказала, как правильно копить и тратить деньги на фоне инфляции

Экономист рассказала, как правильно копить и тратить деньги на фоне инфляции

Многие люди отказываются откладывать деньги, замечая быстрый рост цен, и начинают тратиться на ненужные вещи Инфляция в России продолжает разгоняться, цены растут, и кажется, что откладывать деньги становится бессмысленно.

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