Экономист рассказала, как правильно копить и тратить деньги на фоне инфляции

Многие люди отказываются откладывать деньги, замечая быстрый рост цен, и начинают тратиться на ненужные вещи Инфляция в России продолжает разгоняться, цены растут, и кажется, что откладывать деньги становится бессмысленно.
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