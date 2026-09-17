В Петербурге мужчина затолкал школьницу в квартиру и надругался над ней

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 33-летнего жителя Башкирии по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает региональное управление МВД в мессенджере «Макс»По информации ведомства, в минувшую среду о преступлении заявила в полицию мать потерпевшей.