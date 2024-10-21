«Голова» тягача оторвалась после ДТП и упала с моста Московского шоссе на ж/д пути

Утром 21 октября в ДТП на Московском шоссе погиб водитель фуры. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что авария произошла на путепроводе над Витебским проспектом.