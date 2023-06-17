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В День России в Конаково организуют сбор помощи для мобилизованных

В День России в Конаково организуют сбор помощи для мобилизованных

На странице ВК администрации Конаковского района Тверской области сообщили о том, что завтра, в День России, на центральной площади в городе Конаково с 12 д 14 часов будет проходить сбор гуманитарной помощи для мобилизованных – участников СВО.

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