В День России в Конаково организуют сбор помощи для мобилизованных

На странице ВК администрации Конаковского района Тверской области сообщили о том, что завтра, в День России, на центральной площади в городе Конаково с 12 д 14 часов будет проходить сбор гуманитарной помощи для мобилизованных – участников СВО.
На странице ВК администрации Конаковского района Тверской области сообщили о том, что завтра, в День России, на центральной площади в городе Конаково с 12 д 14 часов будет проходить сбор гуманитарной помощи для мобилизованных – участников СВО.
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