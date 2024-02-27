"Бьёт по авторитету власти": Собчак совершила ошибку. Ждём гнева Кремля?

Н Николай Когда этих двух тварей мать и дочь поставят на заслуженное место.

И Искандер "Собчак" (польск. Sobczak) - происходит от местоимения "sobie" - себе, когда-то так называли людей самовлюбленных, спесивых, самонадеянных либо с крайне раздутым эго. Фамилия давалась в качестве наказания, в том числе за обман соотечественников. Кромн того у некоторых народов Севера "собчак" - собак, бегущая РЯДОМ с упряжкой, никчёмный бездельник.