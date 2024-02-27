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Медвежий угол

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"Бьёт по авторитету власти": Собчак совершила ошибку. Ждём гнева Кремля?

"Бьёт по авторитету власти": Собчак совершила ошибку. Ждём гнева Кремля?

Царьград Фамилия "Собчак" уже стала нарицательной. Вряд ли сейчас уже кто-то вспоминает об Анатолии Собчаке, первом мэре Санкт-Петербурга, вернувшем северной столице её историческое название.

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Комментарии
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Н
Николай
Когда этих двух тварей мать и дочь поставят на заслуженное место.
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5 час.
И
Искандер
&quot;Собчак&quot; (польск. Sobczak) - происходит от местоимения &quot;sobie&quot; - себе, когда-то так называли людей самовлюбленных, спесивых, самонадеянных либо с крайне раздутым эго. Фамилия давалась в качестве наказания, в том числе за обман соотечественников. Кромн того у некоторых народов Севера &quot;собчак&quot; - собак, бегущая РЯДОМ с упряжкой, никчёмный бездельник.
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4 час.
ю
юрий
Пока Путин у власти ни хрена этим теткам не будет . даже не напрягайте пальцы тыкая в клаву
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2 час.

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