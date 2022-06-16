Политический вестник

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ПМЭФ-2022 сыграет ключевую роль в перезагрузке экономики Донбасса

ПМЭФ-2022 сыграет ключевую роль в перезагрузке экономики Донбасса

Федеральное агентство новостей/Степан Яцко/ПМЭФ-2022 Юбилейный Петербургский международный экономический форум станет особенным для республик Донбасса, рассказал корреспондент Федерального агентства новостей, входящего в Медиагруппу «Патриот».

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