Федеральное агентство новостей/Степан Яцко/ПМЭФ-2022 Юбилейный Петербургский международный экономический форум станет особенным для республик Донбасса, рассказал корреспондент Федерального агентства новостей, входящего в Медиагруппу «Патриот».
Федеральное агентство новостей/Степан Яцко/ПМЭФ-2022 Юбилейный Петербургский международный экономический форум станет особенным для республик Донбасса, рассказал корреспондент Федерального агентства новостей, входящего в Медиагруппу «Патриот».
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