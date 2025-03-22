Заделать своими руками зазор между дымоходом и кровлей

При выводе дымоходной трубы через кровлю остается зазор, который необходимо загерметизировать. Поскольку дымоход нагревается, то обычный цементно-песчаный раствор для этого дела не годится, так как будет растрескиваться.
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