Александр Скубченко: «Украинское образование»: теперь только для любителей Бандеры и умеющих стрелять

Физика, биология, химия, зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование и география перестанут быть обязательными для обучения учащихся 10, 11 и 12 классов в украинских школах — министерство образования и науки Украины.
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