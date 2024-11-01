Врач Лопатин: россиянам не грозит эпидемия цинги

Россиянам не грозит эпидемия цинги, которая распространилась в мире. Об этом Gazeta.SPb рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач превентивной медицины СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин.
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