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Крымская газета

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Священник рассказал об истории Дня народного единства

Священник рассказал об истории Дня народного единства

Четвёртого ноября в России отмечается особенный праздник – День народного единства, установленный в 2005 году в память о победном окончании народного восстания под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году, в результате которого был положен конец Великой Смуте в России и польской интервенции.

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