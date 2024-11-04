Священник рассказал об истории Дня народного единства

Четвёртого ноября в России отмечается особенный праздник – День народного единства, установленный в 2005 году в память о победном окончании народного восстания под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году, в результате которого был положен конец Великой Смуте в России и польской интервенции.