Мнение: «Воинственными заявлениями Польша пытается поднять свою значимость», – Дмитрий Малышев

Доцент факультета внешней политики России и стран СНГ МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Малышев в эфире программы «Мнение», заявил, что «воинственная» риторика министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша направлена на возвышение значимости республики в антироссийском курсе Евросоюза.
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