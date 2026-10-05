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Мнение: «Воинственными заявлениями Польша пытается поднять свою значимость», – Дмитрий Малышев

Мнение: «Воинственными заявлениями Польша пытается поднять свою значимость», – Дмитрий Малышев

Доцент факультета внешней политики России и стран СНГ МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Малышев в эфире программы «Мнение», заявил, что «воинственная» риторика министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша направлена на возвышение значимости республики в антироссийском курсе Евросоюза.

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