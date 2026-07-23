НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Инфантино просто опозорил футбол, козел. То, что Трамп позвонил Джанни и отменил красную, – вообще шок! Как это могло быть? Ты руководитель футбола, елки‑палки!» Ловчев о президенте ФИФА

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал работу президента ФИФА Джанни Инфантино на чемпионате мира-2026.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии