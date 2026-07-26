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Регионы России

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Завершён ремонт стратегического атомного подводного крейсера «Карелия»

Завершён ремонт стратегического атомного подводного крейсера «Карелия»

Завершён заводской ремонт стратегического атомного подводного крейсера «Карелия». Об этом 26 июля сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев в докладе президенту России Владимиру Путину.

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