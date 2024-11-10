Даниэль Вавра о конкуренции с Ассасином: “Посмотрим что люди любят больше – хардкорную RPG или корпоративный продукт”Даниэль Вавра, геймдиректор предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2 признался, что немного волнуется из-за релиза игры за несколько дней до Assassin’s Creed: Shadows.