Даниэль Вавра о конкуренции с Ассасином: “Посмотрим что люди любят больше – хардкорную RPG или корпоративный продукт”Даниэль Вавра, геймдиректор предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2 признался, что немного волнуется из-за релиза игры за несколько дней до Assassin’s Creed: Shadows.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)