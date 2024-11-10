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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Даниэль Вавра о конкуренции с Ассасином: “Посмотрим что люди любят больше – ...

Даниэль Вавра о конкуренции с Ассасином: “Посмотрим что люди любят больше – ...

Даниэль Вавра о конкуренции с Ассасином: “Посмотрим что люди любят больше – хардкорную RPG или корпоративный продукт”Даниэль Вавра, геймдиректор предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2 признался, что немного волнуется из-за релиза игры за несколько дней до Assassin’s Creed: Shadows.

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