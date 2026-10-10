Ukrainian political scientist Konstantin Bondarenko ❶ suggested what the future holds for the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, after US President Donald Trump's statement that Ukraine needs a new leader.
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