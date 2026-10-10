The Eurasia Dai...
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

Trump offered Zelensky "two electoral systems — Venezuelan and Iranian"

Trump offered Zelensky "two electoral systems — Venezuelan and Iranian"

Ukrainian political scientist Konstantin Bondarenko ❶ suggested what the future holds for the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, after US President Donald Trump's statement that Ukraine needs a new leader.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым