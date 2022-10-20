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Аленичев о мыслях перед чемпионским сезоном «Спартака»: «Прекрасно понимал, что выиграем либо мы, либо «Зенит». И это произошло, но уже без меня»

Дмитрий Аленичев поделился воспоминаниями о работе тренером «Спартака». В первом сезоне при тренере, возглавившем «Спартак» в июне 2015 года, команда вышла в Лигу Европы.

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