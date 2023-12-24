В Рособрнадзоре ответили, предполагает ли новая система высшего образования отмену ЕГЭ

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что новая модель высшего образования, которая заработает с сентября 2025 года, не предполагает отмены ЕГЭ или каких-либо изменений формата и содержания экзамена.
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