В Рособрнадзоре ответили, предполагает ли новая система высшего образования отмену ЕГЭ

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что новая модель высшего образования, которая заработает с сентября 2025 года, не предполагает отмены ЕГЭ или каких-либо изменений формата и содержания экзамена.