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Ивановские новости

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В Иванове и области прошли церемонии прощания с 4-мя бойцами-героями СВО

В Иванове и области прошли церемонии прощания с 4-мя бойцами-героями СВО

Четверо военнослужащих из Ивановской области, включая бойцов ивановского гарнизона, погибли, проявив мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

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