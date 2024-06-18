В центре Москвы можно бесплатно арендовать площадки для проведения мероприятий

Москвичам доступны амфитеатр, сцены, ротонда и другие площадки В центре столицы москвичи могут бесплатно арендовать городские площадки для проведения мероприятий в рамках масштабного проекта «Лето в Москве.
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