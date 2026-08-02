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Регионы России

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В Киеве под домашний арест взят подозреваемый в убийстве украинца на Бали

В Киеве под домашний арест взят подозреваемый в убийстве украинца на Бали

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для Глеба Новостройного, боевика полка ВCУ «Кракен», подозреваемого в убийстве гражданина Украины Игоря Комарова на острове Бали.

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