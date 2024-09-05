В Британии одобрили к применению нелицензированные вакцины против блютанга

Разрешение на использование трех нелицензированных вакцин против вируса блютанга серотипа 3 (BTV-3) на территории Великобритании выдало правительство страны в связи с ростом числа случаев заболевания, 5 сентября сообщает сетевое издание FarmingUK.
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