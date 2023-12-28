Кто на самом деле вёл Украину к пропасти и возможно ли такое в Росссии? — мнение

Замначальника управления Росгвардии по ДНР, командир легендарного батальона «Восток» и ополченец первой волны Александр Ходаковский («Скиф») в своём авторском Telegram-канале в который раз рассуждает о причинах и предпосылках превращения Украины в анти-Россию.