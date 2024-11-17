Что говорят некоторые министры о своем возможном уходе из правительства

Не то в шутку, не то всерьез, министр сельского хозяйства, в отношении которого ходят слухи об его увольнении с должности, говорит, что он всегда работает так, как будто это его последний день работы, дав понять, что он этого не боится.
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