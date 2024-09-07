В Ленобласти в ДТП погиб местный житель

Он решил покататься на квадроцикле в свой день рождения. Во Всеволжском районе Ленинградской области в ДТП разбился местный житель, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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