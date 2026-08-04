В МИД России назвали условие для переговоров по Украине и оценили позицию Запада

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин на III Российско-казахстанском медиафоруме заявил, что Москва открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине при условии зрелого и конструктивного подхода западных стран.
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