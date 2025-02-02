Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе ВСУ по интернату в Судже

В министерстве назвали удар «провокацией». Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что «достоверной информации о числе пострадавших пока нет», но в интернате могли находиться людиВооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области, сообщило Минобороны России.
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