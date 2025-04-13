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Царьград

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Киев накрыл "огненный смерч": Километровые столбы дыма, повсюду эшелоны МЧС. На воздух взлетел завод "Антонов"

Киев накрыл "огненный смерч": Километровые столбы дыма, повсюду эшелоны МЧС. На воздух взлетел завод "Антонов"

Появились кадры мощных пожаров в Киеве, где поразили завод "Антонов"Целый час в Киеве не умолкала воздушная тревога.

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Комментарии
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Амара Карпова
КРУТО😎👍
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16 час.
Eduard
После Майдана там весело живут! Хаха,ха!
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16 час.
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