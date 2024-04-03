Сотни людей вышли на улицы Иерусалима с требованием заключить сделку с ХАМАС

Сотни людей вышли на улицы Иерусалима с требованием к правительству заключить сделку с радикальным палестинским движением ХАМАС ради освобождения израильских заложников, которых боевики похитили 7 октября прошло года.
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