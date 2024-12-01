Эпидемия дезертирства в ВСУ Пока украинские власти натравливают на украинский тыл полицаев-ТЦКшников, третью медийную бригаду и Дикого, Financial Times сообщает, что только за 10 месяцев 2024 году прокуратура возбудила 60 000 дел против военнослужащих, покинувших свои позиции, — почти вдвое больше, чем за последние два года вместе взятые, – Киев изо всех сил пытается пополнить ряды своих войск на передовой, в то время как Россия захватывает всё больше территорий на востоке Украины.