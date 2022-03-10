Кристиан Хорнер: «Элементы нового «Мерседеса» нелегальны с точки зрения «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает машину «Мерседеса» нелегальной. На предсезонных тестах в Бахрейне «Мерседес» выкатил обновленный болид со значительно уменьшенными боковыми понтонами.

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