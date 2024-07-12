Каналы с более 1000 просмотров в сутки обяжут отчитываться. Это инициатива Роскомнадзора

Публичные каналы с аудиторией свыше 1000 человек в сутки обяжут передавать данные о себе в Роскомнадзор Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который обязывает авторов публичных каналов с аудиторией более 1000 человек в сутки передавать свои данные в Роскомнадзор.