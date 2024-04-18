Китайцы повысили эффективность гиперзвукового оружия за счет дешевого американского чипа

Чипы Jetson TX2i / © Nvidia / SCMP Установив чип Jetson TX2i, который стоит несколько сотен долларов США, в систему управления гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем, исследователям удалось оптимизировать систему подачи топлива в реальном времени (эти расчеты раньше занимали секунды, теперь же выполняются за 25 миллисекунд), а также вести диагностику неисправностей в гиперзвуковом прямоточном воздушно-реактивном двигателе (ГПВРД), приводящем в движение гиперзвуковой летательный аппарат, способный развивать скорость до М=7 (8575 километров в час).