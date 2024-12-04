Бывший пермский депутат и директор оборонного завода вышел из колонии

ПЕРМЬ, 4 декабря, ФедералПресс. Бывший исполнительный директора ФГУП «Завод им. Дзержинского» (ЗиД) Егор Заворохин, осужденный за растрату средств предприятия, 4 декабря вышел на свободу в связи с истечением срока наказания.
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