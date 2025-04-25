Киев решил извлечь пользу из похорон папы Франциска — La Repubblica

Похоронами папы римского Франциска как поводом для проведения широкого саммита по Украине решил воспользоваться киевский режим, 25 апреля сообщает газета La Repubblica со ссылкой на собственные источники.
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