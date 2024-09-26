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«ВО»: жена летчика США сообщила о его гибели после удара по F-16 на Украине

«ВО»: жена летчика США сообщила о его гибели после удара по F-16 на Украине

Супруга кадрового военного ВВС США сообщила в соцсетях о его гибели в результате удара российской армии по военному аэродрому в Староконстантинове и случайно проговорилась, сколько там было уничтожено истребителей F-16.

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