«ВО»: жена летчика США сообщила о его гибели после удара по F-16 на Украине

Супруга кадрового военного ВВС США сообщила в соцсетях о его гибели в результате удара российской армии по военному аэродрому в Староконстантинове и случайно проговорилась, сколько там было уничтожено истребителей F-16.
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