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Энес Кантер Фридом оспорил сообщение о том, что у него нет права играть в женской НБА: «Я идентифицирую себя как женщина, и по правилам мне фактически разрешено играть»

Энес Кантер Фридом выступил против сообщения о том, что он и еще один бывший игрок НБА Ройс Уайт не имеют права участвовать в драфте женской НБА, настаивая на том, что он по-прежнему готов играть в соответствии со своей интерпретацией правил лиги.

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