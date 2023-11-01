МИД РФ анонсировал ответные меры на экстрадицию из Болгарии журналиста Гацака

Власти Болгарии аннулировали аккредитацию корреспонденту «Российской газеты» Александру Гацаку. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал и пообещала принять ответные меры.
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