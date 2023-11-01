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МИД РФ анонсировал ответные меры на экстрадицию из Болгарии журналиста Гацака

МИД РФ анонсировал ответные меры на экстрадицию из Болгарии журналиста Гацака

Власти Болгарии аннулировали аккредитацию корреспонденту «Российской газеты» Александру Гацаку. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал и пообещала принять ответные меры.

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