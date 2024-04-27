Страна и люди
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Страна и люди

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Автоблогер Епищенко назвал популярные способы обмана при покупке машины

Автоблогер Епищенко назвал популярные способы обмана при покупке машины

При продаже автомобиля владелец может наткнуться на предложение об оплате криптовалютой или выставлении своей машины на некий аукцион.

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