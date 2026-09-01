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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэнни Грин о смене владельцев «Лейкерс»: «Это имеет значение, важны не только деньги. Разница чувствуется даже в атмосфере рядом с офисом»

Экс-игрок « Лейкерс » Дэнни Грин не согласился с теми, кто призывает не обращать большого внимания на смену владельцев «Лейкерс» и считает, что от высшего руководства требуются в основном финансовые ресурсы.

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