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Вучич пригласил нового грузинского коллегу посетить «дружескую Сербию»

Вучич пригласил нового грузинского коллегу посетить «дружескую Сербию»

Избранный 14 декабря президентом Грузии Михаил Кавелашвили получил первое приглашение совершить зарубежный визит: оно поступило от президента Сербии Александра Вучича, который предложил новому грузинскому коллеге посетить Белград.

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