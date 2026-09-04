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Космос превращается в Дикий Запад 2.0

Космос превращается в Дикий Запад 2.0

Представьте себе Дикий Запад, но вместо прерий мы видим бесконечное пространство космоса, вместо золотоискателей — частные компании с миллиардными капиталами, а вместо шерифов и маршалов — созданные Трампом Космические силы США со своей нацгвардией.

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