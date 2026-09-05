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Царьград

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САП Украины обнаружила 42 млн гривен в рамках дела о кол-центрах

САП Украины обнаружила 42 млн гривен в рамках дела о кол-центрах

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины раскрыла преступную группу во главе с генпрокурором, легализовавшим 42 млн гривен с середины 2025 года.

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