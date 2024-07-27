Лайма Вайкуле продала Аллу Пугачеву, чтобы на нее посмотрели, как на зверушку в зоопарке

Главной звездой фестиваля Лаймы Вайкуле стала певица Алла Пугачева. Лайма Вайкуле продолжает стремиться привлечь звезд уровня А на свой фестиваль в Юрмале, однако пока о серьезности мероприятия свидетельствуют лишь высокие цены на билеты.
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