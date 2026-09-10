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В Архангельске прошел фестиваль традиционной культуры «Ладом да берегом»

В Архангельске прошел фестиваль традиционной культуры «Ладом да берегом»

Он объединил более 700 гостей и участников из разных городов России.Два дня усадьба купца Макарова превращалась в живое пространство народного творчества: здесь звучала музыка, проходили театральные постановки, работали ремесленные мастерские и фольклорные площадки.

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