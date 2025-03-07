Китай предостерег США от необоснованных пошлин: мнение Ван И

На пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И призвал США воздержаться от введения новых пошлин без оснований, подчеркнув, что такие действия не соответствуют статусу ответственной державы.
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