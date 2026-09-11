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ЦБ впервые с апреля 2025 года оставил ключевую ставку без изменения

ЦБ впервые с апреля 2025 года оставил ключевую ставку без изменения

Центробанк провёл очередное заседание по ключевой ставке. Совет директоров решил сохранить её на уровне 14% годовых, сообщается на сайте регулятора.

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