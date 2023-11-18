Цены на топливо в ряде регионов России будут мониторить сотрудники ФАС и Минэнерго Наталья МарковаСостояние российского рынка нефтепродуктов стало темой очередного оперативного совещания Александра Новака.
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