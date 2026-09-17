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Обзор иноСМИ: сорванный визит Мерца в США и причины распада Британии

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный визит в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, где также должен был получить премию за вклад в развитие трансатлантических отношений.

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